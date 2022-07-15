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Володин не исключил проведение еще одного внеочередного заседания Госдумы

Виктория Ивашечкина
18:48 15.07.2022
По словам спикера, депутаты также будут проводить работу в регионах страны.
Володин не исключил проведение еще одного внеочередного заседания Госдумы
© Фото: Federation Council of Russia, Globallookpress
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о возможном проведении еще одного внеочередного пленарного заседания ГД.

«Если вдруг нужно будет собраться рассмотреть вопросы, которые мы с вами обязаны как можно быстрее принять в интересах граждан, то сделаем это быстро собравшись, эффективно, когда необходимо», - отметил Володин на внеплановом пленарном заседании, передает ТАСС.

По словам спикера, «если не будет такой необходимости, то будем заниматься работой в регионах».

Напомним, в пятницу, 15 июля, ГД на внеочередном заседании утвердила главу Минпромторга Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства. За его кандидатуру проголосовали 394 депутата, один воздержался. Рассмотреть кандидатуру Мантурова после утверждения Владимиром Путиным соответствующей должности предложил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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