Спорт Колосков рассказал, что у Ярцева был «кипучий» характер Анна Назайкина Он всегда отличался энергией, стремлением добиться максимального результата, отметили в РФС. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ФК «Спартак» Читайте нас на: Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о легендарном тренере Георгии Ярцеве. «С ним долго работал. Всегда отличался энергией, стремлением добиться максимального результата. Кипучий такой. Характером таким обладал, способным зажечь. Действительно мы потеряли очень талантливого тренера... Думаю, он не до конца исчерпал свой потенциал», - сказал он. Ранее источник «Звезды» раскрыл подробности этой трагедии. Он рассказал, что мужчина скончался у себя дома. Он потерял сознание, медикам не удалось его реанимировать. Ярцеву было 74 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика