Япония решила ввести новые санкции против России

В частности, азиатская страна планирует расширить эмбарго на импорт в РФ передовых технологий.

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В Японии приняли решение ввести дополнительный пакет санкций в отношении России на фоне ситуации на Украине. Об этом заявил глава японского правительства Фумио Кисида после переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

«Первое - заморозка активов еще примерно 140 физических лиц», - отметил Кисида.

Ограничительные меры предусматривают расширение запрета на поставки продукции российским компаниям, связанным с военно-промышленным комплексом РФ. Также Япония планирует расширить эмбарго на импорт в РФ передовых технологий. Так, планируется ввести запрет на поставки квантовых компьютеров, передает ТАСС.

Глава японского правительства также пообещал продолжить поддержку Украины, выразив обеспокоенность в связи с ситуацией в Юго-Восточной Азии, вокруг Тайваня.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что японские власти планируют поставить на Украину дополнительную помощь в виде специальных одежды и масок, которые способны защитить от химических веществ, а также беспилотников. Утверждалось, что в марте текущего года Япония также направила в Киев помощь в виде нелетального оборонного снаряжения: бронежилетов, шлемов, теплой одежды, палаток.