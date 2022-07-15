Армия Армия Армия

«Здесь наши братья»: российский военнослужащий рассказал, почему участвует в СВО

17:08 15.07.2022
Боец также отметил, что попал в максимально слаженный коллектив, где все помогают друг другу.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Российский военнослужащий, старший водитель Николай рассказал корреспонденту «Звезды» Андрею Лазареву, почему решил принять участие в спецоперации на Украине.

«Здесь наши братья, на Донбассе, в Луганске, решил им помогать», - сказал он.

Николай отметил, что попал в максимально слаженный коллектив, где все бойцы помогают друг другу.

«Остались те люди, которым можно довериться, на которых можно опереться», - добавил он.

Российский военнослужащий очень высоко отозвался о командирах, которые вместе с ним выполняют всю сложную работу.

«Помогают зарядить, и все остальное. Нет такого, что я старший по званию и не буду помогать. Делают такую же работу, с нами сидят чай пьют, кушают. У нас все слаженно», - сказал Николай.

Ранее «Звезда» показала, как участники спецоперации заряжают пусковые установки РСЗО «Град», как военные выдвигаются на позиции и как ведут стрельбу.

До этого публиковались кадры работы еще более грозной системы «Ураган» - эта 220-миллиметровая установка накрывает огромные площади, каждый удар тщательно просчитывается и корректируется.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:48 Спорт
Видео
Колосков рассказал, что у Ярцева был «кипучий» характер
17:33 В стране и мире
В МИД ДНР заявили, что умерший в плену британский наемник не был комбатантом
16:22 В стране и мире
Латвия ужесточила правила ввоза товаров из России и Белоруссии
16:21 В стране и мире
В Кремле сообщили, что Рогозин со временем будет трудоустроен
16:03 В стране и мире
Анна Кикина станет первым российским космонавтом в экипаже Crew Dragon
Популярное
Видео
Раскрыта роль Шойгу в помощи осетинским беженцам в 1992 году
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.