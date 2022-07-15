Армия «Здесь наши братья»: российский военнослужащий рассказал, почему участвует в СВО Боец также отметил, что попал в максимально слаженный коллектив, где все помогают друг другу. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российский военнослужащий, старший водитель Николай рассказал корреспонденту «Звезды» Андрею Лазареву, почему решил принять участие в спецоперации на Украине. «Здесь наши братья, на Донбассе, в Луганске, решил им помогать», - сказал он. Николай отметил, что попал в максимально слаженный коллектив, где все бойцы помогают друг другу. «Остались те люди, которым можно довериться, на которых можно опереться», - добавил он. Российский военнослужащий очень высоко отозвался о командирах, которые вместе с ним выполняют всю сложную работу. «Помогают зарядить, и все остальное. Нет такого, что я старший по званию и не буду помогать. Делают такую же работу, с нами сидят чай пьют, кушают. У нас все слаженно», - сказал Николай. Ранее «Звезда» показала, как участники спецоперации заряжают пусковые установки РСЗО «Град», как военные выдвигаются на позиции и как ведут стрельбу. До этого публиковались кадры работы еще более грозной системы «Ураган» - эта 220-миллиметровая установка накрывает огромные площади, каждый удар тщательно просчитывается и корректируется. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика