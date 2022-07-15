Анна Кикина станет первым российским космонавтом в экипаже Crew Dragon

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Соглашение о перекрестных полетах определяет российского космонавта Анну Кикину членом основного экипажа американского корабля Crew Dragon. Его запуск запланирован на осень 2022 года.

В сообщении Роскосмоса в Telegram-канале сказано, что в состав основного экипажа вошли астронавты NASA Николь Мэнн (командир), Джош Кассада (пилот), астронавт Японского космического агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката (специалист миссии-1), космонавт Роскосмоса Анна Кикина (специалист миссии-2).

Также в заявлении подчеркивается, что в состав основного экипажа корабля «Союз МС-22», запуск которого запланирован на 21 сентября, войдут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франсиско Рубио.

Ранее сообщалось, что Анна Кикина стала прообразом для новой куклы Barbie. Она была представлена в рамках кампании «Ты можешь быть кем захочешь». «Барби-космонавт» была выпущена в двух вариантах - в тренировочном комбинезоне и скафандре «Орлан». Отмечалось, что куклы выпущены в единичном экземпляре и не предназначены для продажи.