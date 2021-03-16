Женщина-космонавт «Роскосмоса» стала прообразом для куклы Barbie

Прообразом для новой куклы Barbie стала россиянка Анна Кикина, которая является единственной женщиной-космонавтом в отряде «Роскосмоса». Новая кукла была представлена в рамках кампании «Ты можешь быть кем захочешь». Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«Сегодня Анна для многих является примером для подражания: одновременно сильная и женственная, смелая и нежная, мудрая и с отличным чувством юмора — яркая личность, в которой гармонично сочетаются профессионализм и душевная теплота», - говорится в сообщении на сайте.

«Барби-космонавт» выпущена в двух вариантах - в тренировочном комбинезоне и скафандре «Орлан». Отмечается, что куклы выпущены в единичном экземпляре и не предназначены для продажи.

Анна Кикина может отправиться на МКС в 2022 году. Последний раз российская женщина-космонавт пробыла в командировке в космосе с сентября 2014 по март 2015 года. Ею являлась Елена Серова, которая провела на МКС 167 дней и стала первой россиянкой на Международной космической станции.