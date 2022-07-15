Латвия ужесточила правила ввоза товаров из России и Белоруссии

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В Латвии внесли поправки в закон «Об акцизах», которые направлены на сокращение перемещения физлиц через границу Белоруссии и России за подакцизными товарами.

«До сих пор разрешалось вывозить через границу подакцизные товары для собственного потребления раз в неделю. Поправка продлила этот период до одного раза в 30 дней», - говорится в сообщении Единого портала Латвийского радио и телевидения.

В число товаров, которых коснулись данные ограничения, входят табачные изделия, алкогольная продукция, топливо, моторные масла, передает «Интерфакс».

«Несмотря на предупреждения службы безопасности, жители Латвии едут в Белоруссию, многие с намерением пройтись по магазинам», - также говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поставки российского природного газа в Латвию должны полностью прекратиться с 1 января 2023 года. Соответствующие поправки к закону об энергетике в четверг, 14 июля, принял латвийский сейм. Помимо этого, был утвержден порядок сотрудничества с другими странами Евросоюза по вопросу запрета поставок российского газа.