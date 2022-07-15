В Кремле сообщили, что Рогозин со временем будет трудоустроен

Песков подчеркнул, что отставка Рогозина с поста главы Роскосмоса ни в коем случае не связана с претензиями к его работе. «Там все нормально», - резюмировал пресс-секретарь президента России.

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В Кремле сообщили, что бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин со временем будет трудоустроен. Об этом в интервью РИА Новости рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Своевременно Рогозин будет трудоустроен, выйдет на новую работу. Мы сообщим тоже своевременно об этом», - заявил Песков.

Песков подчеркнул, что отставка Рогозина с поста главы Роскосмоса ни в коем случае не связана с претензиями к его работе. «Там все нормально», - резюмировал пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось, что новым главой Роскосмоса вместо освобожденного от обязанностей Рогозина назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов.