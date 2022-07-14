Reuters: из седьмого пакета санкций против РФ уберут ограничения на газ

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В Евросоюзе готовится к рассмотрению седьмой пакет санкций против России, в котором не будет ограничения на поставки газа. По его словам, ряд европейских стран очень сильно зависит от «голубого топлива» из России. Они попросту не успеют перестроить экономики в условиях ограничений. Об этом сообщили премьер-министр Чехии Петр Фиала.

«Ожидается, что новые санкции, разработку которых сейчас завершает Еврокомиссия, коснутся импорта золота из России, расширят список товаров двойного назначения, запрещенных для экспорта, а также будут распространены на больше число физических лиц», — передает слова политика Reuters.

Напомним, что ранее экономике Германии уже предрекли мрачные перспективы из-за нехватки газа. В стране может серьезно упасть производство без российского «голубого топлива».

В этих условиях немецких предпринимателей и потребителей подготавливают к непростым временам. Так, граждан предупреждают о том, что газовые счета могут вырасти 2-3 раза, призывая их экономить.