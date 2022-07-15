Госдума приняла в третьем чтении закон о статусе ветерана для пограничников на границе с Украиной
Статусом ветерана будут наделены военнослужащие ФСБ, выполняющие задачи как на российско-украинской границе, так и на прилегающих к зоне спецоперации территориях.
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Государственная дума России приняла в третьем чтении закон о статусе ветерана боевых действий для пограничников, выполняющих задачи на российско-украинской границе. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Речь идет о наделении статусом ветерана и инвалида боевых действий военнослужащих Федеральной службы безопасности, которые выполняют задачи на российско-украинской границе и приграничных территориях, прилегающих к зоне специальной военной операции», - уточнил Володин.
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