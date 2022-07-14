Мощь морской авиации: над Петербургом прошла тренировка воздушной части парада ВМФ

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Сегодня на аэродроме в Пушкине под Петербургом прошла первая тренировка экипажей морской авиации в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду.

В воздух поднялись только командиры тактических групп на вертолетах Ми-8, Ка-29 и Ка-27. Они вместе прошли по маршруту парада - сначала над Финским заливом и Кронштадтом, потом над Невой и Петропавловской крепостью.

Погода оказалась по-настоящему питерской. Вертолеты взлетели в ясное небо, но во время прохождения маршрута трижды попадали в дождь. Экипажи морской авиации справились с задачей, дальше тренировки пройдут уже в составе полных тактических групп, будет отрабатываться взаимодействие вертолетов и самолетов.

Также тренировки пройдут 19 и 21 июля. Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ состоится в воскресенье, 31 июля.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов