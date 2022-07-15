Путин освободил Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса

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Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса.

Новым главой госкорпорации был назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Указ вступил в силу со дня подписания.

«Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос», - говорится в тексте указа.

Напомним, Дмитрий Рогозин возглавлял госкорпорацию с 24 мая 2018 года. До этого он занимал пост заместителя главы правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли.