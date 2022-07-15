Спорт Экс-футболист «Спартака» Александр Козлов умер на 30-м году жизни Ян Брацкий Футболист выступал за основную команду с 2010 по 2015 год. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Читайте нас на: Умер экс-нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Козлов. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила пресс-служба столичной команды. «Сегодня всех красно-белых шокировала новость о смерти бывшего нападающего "Спартака" Александра Козлова. Саше было всего 29 лет... Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», - заявили в пресс-службе «Спартака». Воспитанник футбольного клуба выступал за основную команду с 2010 по 2015 год, принимал участие в играх национального чемпионата, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Накануне «Спартак» объявил об уходе итальянского футбольного специалиста Луки Каттани с поста спортивного директора команды. Мотивы решения итальянца не разглашаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика