Экс-футболист «Спартака» Александр Козлов умер на 30-м году жизни
Футболист выступал за основную команду с 2010 по 2015 год.
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Умер экс-нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Козлов. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила пресс-служба столичной команды.
«Сегодня всех красно-белых шокировала новость о смерти бывшего нападающего "Спартака" Александра Козлова. Саше было всего 29 лет... Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», - заявили в пресс-службе «Спартака».
Воспитанник футбольного клуба выступал за основную команду с 2010 по 2015 год, принимал участие в играх национального чемпионата, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Накануне «Спартак» объявил об уходе итальянского футбольного специалиста Луки Каттани с поста спортивного директора команды. Мотивы решения итальянца не разглашаются.