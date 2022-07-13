Спорт Лука Каттани покидает «Спартак» Ян Брацкий Функционер был назначен на пост спортивного директора 21 декабря 2021 года. © Фото: Stupnikov Alexander, spartak, globallookpress Читайте нас на: Итальянский футбольный специалист Лука Каттани принял решение покинуть пост спортивного директора московского «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба красно-белых. «"Спартак" высоко ценит профессионализм итальянского менеджера, который омолодил и обновил нашу команду, грамотно и оперативно управлял спортивным блоком клуба в условиях новых вызовов. Мы рассчитывали на долгосрочное сотрудничество с Лукой, однако обстоятельства сложились иначе», - говорится в сообщении на официальном сайте команды. Ранее стало известно об уходе главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. В клубе отметили, что решение принял сам тренер по ряду обстоятельств, не зависящих от «Спартака». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика