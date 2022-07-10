Эксперт Роспотребнадзора заявила, что COVID-19 сейчас почти неотличим от других ОРВИ

Так, COVID-19 вызывает обострения различных заболеваний, в том числе заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата.

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Коронавирус остается опасным, однако его сложно отличить от других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). С таким мнением выступила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалист сообщила, что COVID-19 вызывает обострения различных заболеваний, в том числе заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата.

«Ковид сейчас практически неотличим по течению и симптомам от других ОРВИ. Тем не менее, он остается коварным, вызывая обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений», - рассказала Пшеничная в беседе с РИА Новости.

В качестве рекомендаций для восстановления специалист Роспотребнадзора посоветовала прогулки на свежем воздухе, дыхательную гимнастику и употребление свежих овощей и фруктов. При затянувшихся симптомах болезни Наталья Пшеничная порекомендовала обратиться к врачу.

Ранее эксперт Роспотребнадзора рассказал о возможном подъеме заболеваемости COVID-19 в России. Доктор биологических наук Александр Семенов отметил, что в мире растет заболеваемость и появляются новые штаммы, поэтому такой исход возможен.