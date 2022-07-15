В стране и мире Володин приехал в Госдуму для участия во внеочередном заседании палаты Анна Назайкина ГД на заседании будет рассматривать кандидатуру Дениса Мантурова на пост заместителя председателя правительства. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Председатель Государственной думы Вячеслав Володин приехал в ГД, чтобы принять участие во внеочередном заседании палаты. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Звезды». На опубликованных кадрах рядом со спикером ГД по коридору идет глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Госдума на заседании будет рассматривать его кандидатуру на пост заместителя председателя правительства. Ранее рассмотреть кандидатуру Мантурова предложил российский премьер Михаил Мишустин. Напомним, что несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в правительстве вводится новая должность. Таким образом, число вице-премьеров в кабмине увеличилось с 10 до 11. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика