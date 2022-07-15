CAS отклонил апелляцию российских клубов и РФС в деле против УЕФА

Речь идет об апелляциях московских «Динамо» и ЦСКА, а также «Сочи» и петербургского «Зенита» на отстранение национальных команд от международных соревнований.

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Международный спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС) и ряда клубов на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении российских клубов от международных соревнований.

В частности, речь идет об апелляциях московских «Динамо» и ЦСКА, «Сочи» и петербургского «Зенита», пишет РИА Новости. Российские клубы лишились права выступать в международных турнирах под эгидой УЕФА из-за событий на Украине. Соответствующий вердикт был вынесен в конце февраля.

Мужская сборная России должна была играть за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Женская сборная России должна была участвовать в чемпионате Европы в Англии. Массовые ограничения в сторону России последовали после начала президентом России Владимиром Путиным специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на Украине.