Армия Получившие ранения участники спецоперации прошли переподготовку и убывают к новым местам службы Сертифиаты о допобразовании, а также очередные воинские звания и госнаграды вручил первый заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Бобров. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Получившие ранения участники спецоперации на Украине прошли переподготовку в филиале госпиталя Вишневского, отправятся к новым местам службы и будут обеспечены жильем. Сертифиаты о допобразовании, а также очередные воинские звания и госнаграды вручил первый заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Бобров. «Здесь, в реабилитационно-образовательном центре вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей. В новых местах военной службы все готово к вашему прибытию. Решены жилищные вопросы, подготовлены места для вашей службы, проработаны вопросы транспортного и медицинского обеспечения. Министерство обороны Российской Федерации обеспечит вас всем необходимым для комфортного проживания и прохождения службы», - сказал Юрий Бобров. Военнослужащие получили воинские звания и удостоверений «Ветерана боевых действий», а также шесть медалей «За отвагу», десять орденов «Мужества» и четыре медали «Суворова». Документы на жилье выдали 70 бойцам. Получившие ранения военнослужащие продолжат служить в организациях Минобороны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика