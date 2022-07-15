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Получившие ранения участники спецоперации прошли переподготовку и убывают к новым местам службы

13:01 15.07.2022
Сертифиаты о допобразовании, а также очередные воинские звания и госнаграды вручил первый заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Бобров.
Получившие ранения участники спецоперации прошли переподготовку и убывают к новым местам службы
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Получившие ранения участники спецоперации на Украине прошли переподготовку в филиале госпиталя Вишневского, отправятся к новым местам службы и будут обеспечены жильем.

Сертифиаты о допобразовании, а также очередные воинские звания и госнаграды вручил первый заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Бобров.

«Здесь, в реабилитационно-образовательном центре вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей. В новых местах военной службы все готово к вашему прибытию. Решены жилищные вопросы, подготовлены места для вашей службы, проработаны вопросы транспортного и медицинского обеспечения. Министерство обороны Российской Федерации обеспечит вас всем необходимым для комфортного проживания и прохождения службы», - сказал Юрий Бобров.

Военнослужащие получили воинские звания и удостоверений «Ветерана боевых действий», а также шесть медалей «За отвагу», десять орденов «Мужества» и четыре медали «Суворова». Документы на жилье выдали 70 бойцам. Получившие ранения военнослужащие продолжат служить в организациях Минобороны.

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