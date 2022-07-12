МО РФ предупредило иностранных наемников, что выявляет их еще до въезда на Украину

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

Министерство обороны России предупредило иностранных наемников, что они выявляются еще до момента, когда приезжают непосредственно на Украину. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Шестого июля на пункт сбора и размещения иностранных наемников, находящийся в польском городе Замосць на улице Козмяна, дом 1, прибыли два гражданина Великобритании - Колин Скот и Адриан Дэвис, а также три гражданина США - Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт. Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой», - призвал Конашенков.

Он подчеркнул, что в соответствии с Международным гуманитарным правом иностранные наемники не считаются комбатантами. Лучшее, что их может ждать, по словам Игоря Конашенкова, - суд и максимальные тюремные сроки.

Официальный представитель российского оборонного ведомства заявил, что только за последние три недели на Украине был уничтожен 391 иностранный наемник. При этом общее количество наемников на Украине сократилось с 3 221 человек до 2 741. Конашенков уточнил, что еще 240 наемников предпочли ретироваться с территории Украины. При этом им на замену приехало меньше людей - всего 151 иностранный наемник.

Игорь Конашенков уточнил, что из общего количества ликвидированных наемников за три недели 166 человек приехало на Украину из Польши. Еще 50 уничтоженных боевиков оказалось грузинского происхождения, а 23 - британского. Пятерку «лидеров» замыкают Румыния и Канада, потерявшие по 21 и 15 наемников соответственно.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов