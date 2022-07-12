Армия Армия Армия

МО РФ предупредило иностранных наемников, что выявляет их еще до въезда на Украину

12:36 12.07.2022
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подчеркнул: лучшее, что может ждать иностранных наемников, - суд и максимальные тюремные сроки. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
Читайте нас на:

Министерство обороны России предупредило иностранных наемников, что они выявляются еще до момента, когда приезжают непосредственно на Украину. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Шестого июля на пункт сбора и размещения иностранных наемников, находящийся в польском городе Замосць на улице Козмяна, дом 1, прибыли два гражданина Великобритании - Колин Скот и Адриан Дэвис, а также три гражданина США - Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт. Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой», - призвал Конашенков.

Он подчеркнул, что в соответствии с Международным гуманитарным правом иностранные наемники не считаются комбатантами. Лучшее, что их может ждать, по словам Игоря Конашенкова, - суд и максимальные тюремные сроки. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства заявил, что только за последние три недели на Украине был уничтожен 391 иностранный наемник. При этом общее количество наемников на Украине сократилось с 3 221 человек до 2 741. Конашенков уточнил, что еще 240 наемников предпочли ретироваться с территории Украины. При этом им на замену приехало меньше людей - всего 151 иностранный наемник. 

Игорь Конашенков уточнил, что из общего количества ликвидированных наемников за три недели 166 человек приехало на Украину из Польши. Еще 50 уничтоженных боевиков оказалось грузинского происхождения, а 23 - британского. Пятерку «лидеров» замыкают Румыния и Канада, потерявшие по 21 и 15 наемников соответственно. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:19 В стране и мире
В Горловке показали последствия удара ВСУ по детскому саду
12:29 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении установок американского комплекса Harpoon под Одессой
12:15 В стране и мире
В Кремле ответили на вопрос о мерах из-за первого случая оспы обезьян в РФ
11:23 В стране и мире
Видео
Дым и завалы: кадры из Новой Каховки после обстрела ВСУ
10:39 В стране и мире
Видео
Убийства, пытки, изнасилования: чем знаменит освобожденный экс-главарь нацбата «Торнадо»*
Популярное
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.