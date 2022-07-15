В МО РФ заявили об уничтожении украинской пусковой установки комплекса «Бук-М1» в ДНР

Также официальный представитель российского оборонного ведомства подвел суточные итоги работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Поражено 18 украинских пунктов управления и войска противника в 211 районах.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

В Минобороны России заявили об уничтожении украинской пусковой установки комплекса «Бук-М1» на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пять пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ в районах: Прасковиевка Донецкой народной республики и Просяная Днепропетровской области, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Соль Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 43 районах», - заявил Конашенков.

Игорь Конашенков рассказал и о результатах контрбатарейной борьбы за сутки. По его словам, было поражено два взвода украинских РСЗО, а также два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б», которые находились на огневых позициях в района Дзержинска в ДНР. Также были поражены вражеские артиллерийские подразделения на огневых позициях в 84 районах.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства подвел суточные итоги работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Поражено 18 украинских пунктов управления и войска противника в 211 районах.

Кроме этого, Конашенков раскрыл подробности удара «Калибров» по украинским военным целям в городе Винница.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов