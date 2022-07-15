В Минобороны России заявили об уничтожении боевиков нацбата «Кракен» в Харькове

Также в число уничтоженных в ходе удара по украинским военным в Харькове попали военнослужащие 40-й артиллерийской бригады ВСУ и 50 иностранных наемников.

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В Минобороны России рассказали о суточных результатах высокоточных ударов по пунктам дислокации украинских войск в ходе спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования "Кракен" в городе Харьков уничтожены до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников, и 19 единиц вооружения и военной техники», - заявил Конашенков.

Также, по словам официального представителя российского оборонного ведомства, был нанесен удар по местам дислокации украинского националистического формирования «Правый сектор»* в Артемовске на территории ДНР. Были уничтожены около 300 украинских националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автотехники.

Объектом высокоточного удара, как заметил Конашенков, стал и пункт временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ. Он находился в районе населенного пункта Щербаки в Запорожской области. В результате была уничтожена казарма, в которой находилось более 70 украинских военнослужащих.

А в районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка в Запорожской области огнем артиллерии были уничтожены до 70 украинских националистов и 11 единиц бронетанковой техники, принадлежавшей 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ.

Кроме этого, Игорь Конашенков рассказал о том, что Вооруженным силам России удалось уничтожить за сутки четыре украинских самолета.

* «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов