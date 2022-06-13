От NLAW до пулеметов Браунинга M2: как выглядит брошенное ВСУ иностранное оружие

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Спешно отступающие в Луганской области украинские националисты оставляют большое количество оружия. Все чаще им приходится бросать завезенное из западных стран вооружение. Среди него можно найти американские противотанковые ракетные комплексы «Javelin» и NLAW шведского производства, немецкие противотанковые мины и даже крупнокалиберные пулеметы системы Браунинга М2.

Среди трофеев можно найти французские противотанковые ракеты и шведские боеприпасы. Все это бережно собирают российские военные специалисты. Они отмечают, что командование национальных батальонов решает оставлять западное оружие из-за громоздкости.

При этом украинцы почти всегда забирают с собой надежные автоматы Калашникова. Они легкие в транспортировке и освоении малоопытными бойцами.

Ранее «Звезда» показала брошенные польские мины из арсенала ВСУ. Их нашли в убежище, где скрылась от обстрела съемочная группа.