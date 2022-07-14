Опубликованы кадры приезда на допрос в Химкинский суд баскетболистки Грайнер

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: brittneyyevettegriner, Instagram*

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер допрашивают по делу о контрабанде наркотиков в Химкинском суде Москвы. Телеканал «Звезда» публикует кадры, на которых можно увидеть, как спортсменку привезли на заседание.

На 14.00 14 июля в суде назначены предварительные слушания по делу Грайнер. На заседании проводят допрос баскетболистки.

Грайнер задержали 17 февраля в аэропорту Шереметьево, в ее ручной клади обнаружили наркотик. Против спортсменки возбудили дело о контрабанде наркотиков, ей грозит до десяти лет тюрьмы. Девушка признала свою вину, однако отметила, что перевозила запрещенные вещества не намеренно - они оказались в ее багаже, так как она «собиралась впопыхах».

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