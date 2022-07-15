Шойгу поздравил с 65-летием коллектив космодрома Плесецк
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил с 65-летием коллектив космодрома Плесецк. Об этом сообщает Минобороны России.
«Космодром Плесецк прошел славный путь от первого в СССР войскового ракетного соединения, вооруженного межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7 и Р-7А, до сложного научно-технического комплекса, активно участвующего в реализации космических программ как в интересах Вооруженных сил, так и в мирных целях», - говорится в тексте поздравительного сообщения Шойгу.
Министр обороны отметил самоотверженный труд нескольких поколений военнослужащих и гражданских специалистов, работавших на этом уникальном объекте. Именно этот труд, как отметил Шойгу, позволил возвести ракетно-ядерный щит России и обеспечить космические успехи.
Сергей Шойгу напомнил, что за все время работы космодрома на орбиту было выведено двух тысяч космических аппаратов различного назначения. осуществлялись многочисленные пуски ракет-носителей и межконтинентальных баллистических ракет. Испытывались десятки космических аппаратов и ракетных комплексов.
Министр обороны подчеркнул, что на сегодняшний день Плесецк остается одним из ведущих космодромов мира. Это передовой испытательный и исследовательский центр.
Шойгу выразил уверенность, что научно-технологический задел космодрома Плесецк будет продолжать помогать укреплению обороноспособности страны, а также воплощению в жизнь прорывных идей и развитию космической отрасли России.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов