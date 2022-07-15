Грозные «Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования на Алтае
Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Барнаульского соединения РВСН вышли на маршруты боевого патрулирования. Об этом сообщает Минобороны России.
«Ярсы» выдвинулись на маршруты в ходе плановых учений. Ракетчики совершили марш протяженностью до сотни километров, а также отработали инженерное оборудование позиций, маскировку и организацию боевого охранения.
«В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработали задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс"», - уточнили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны России подчеркнули, что такие учения позволяют совершенствовать не только уровень подготовки личного состава, но и слаженность соединений и воинских частей РВСН.
В МО РФ добавили, что всего в учениях задействовано более тысячи человек личного состава и более сотни единиц техники.
Ранее в Минобороны России показали кадры уничтожения украинских военнослужащих танкистами и мотострелками.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов