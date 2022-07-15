Грозные «Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования на Алтае

В Минобороны России уточнили, что выдвижение «Ярсов» произошло в ходе плановых учений.

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Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Барнаульского соединения РВСН вышли на маршруты боевого патрулирования. Об этом сообщает Минобороны России.

«Ярсы» выдвинулись на маршруты в ходе плановых учений. Ракетчики совершили марш протяженностью до сотни километров, а также отработали инженерное оборудование позиций, маскировку и организацию боевого охранения.

«В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработали задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс"», - уточнили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны России подчеркнули, что такие учения позволяют совершенствовать не только уровень подготовки личного состава, но и слаженность соединений и воинских частей РВСН.

В МО РФ добавили, что всего в учениях задействовано более тысячи человек личного состава и более сотни единиц техники.

Ранее в Минобороны России показали кадры уничтожения украинских военнослужащих танкистами и мотострелками.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов