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Росгвардия показала документальные подтверждения дезертирства в рядах ВСУ

Ян Брацкий
10:27 15.07.2022
Под различными предлогами украинские бойцы самовольно покидают передний край обороны, и больше о них ничего не известно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Российские росгвардейцы обнаружили документы, подтверждающие массовое дезертирство в подразделениях Вооруженных сил Украины. Документы были изъяты в ходе одного из рейдов в Луганской Народной Республике (ЛНР). В них описаны факты дезертирства десятков солдат и сержантов парашютно-десантных рот 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 (79 ОДШБР).

Под различными предлогами они самовольно покидали передний край обороны. В рапортах приведены имена и фамилии дезертиров, а также воинские звания провинившихся. Сообщается, что поиски беглецов по месту их проживания успехов не приносят.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчины в военной форме, представившиеся военнослужащими 71-й егерской бригады ВСУ, обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросом о том, как им «воевать за страну, которой все равно». Мужчина на видео описывает ситуацию: по его словам, его с товарищами отправили на передовую без огневого прикрытия и без адекватной поддержки. После этого солдаты приняли решение покинуть свои позиции и прекратить боевые действия.

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