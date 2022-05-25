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«Не хотим идти на фарш»: солдаты 71-й бригады ВСУ заявили, что покинули боевые позиции

Егор Левин
09:35 25.05.2022
Украинский военнослужащий рассказал, как приходилось воевать «с автоматами против пушек и минометов» без помощи со стороны Киева.
© Видео: Ирина Барулина, VK © Фото: Ирина Барулина, VK
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В Сети опубликовано видео, на котором мужчины в военной форме, представившиеся военнослужащими 71-й егерской бригады ВСУ, обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросом о том, как им «воевать за страну, которой все равно».

Мужчина на видео описывает ситуацию: по его словам, его с товарищами отправили на передовую без огневого прикрытия и без адекватной поддержки. После этого солдаты приняли решение покинуть свои позиции и прекратить боевые действия.

Военнослужащий говорит, что им приходилось выступать с автоматами против пушек и минометов, никакой помощи со стороны Киева не оказывалось.

«Никто нам не помогает, у нас нет ни оружия толкового, ни чего нет. Как мы можем воевать за страну, которой на нас все равно? Мы не хотим идти на фарш в мясорубку», - говорит он в ролике.

Ранее бойцов бригады ВСУ отправили в СИЗО за отказ выполнять приказы в Северодонецке. Военнослужащие записали обращение, в котором отказались выполнять приказ из-за отсутствия должной поддержки.

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