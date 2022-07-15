В МИД РФ предупредили о глобальной рецессии из-за санкций против России

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Попытки западных стран раскрутить спираль односторонних санкций может привести к глобальной рецессии. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин. По его словам, к всплеску нестабильности еще задолго до российской специальной операции привели допущенные в пандемию просчеты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике крупнейших экономик стран Запада.

«Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется, даже по признанию МВФ, инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией», - добавил дипломат.

Напомним, после начала Россией специальной операции на Украине западные страны ввели санкции против РФ. В итоге многие уже ощутили на себе негативные последствия данных необдуманных шагов.

Так, например, в Великобритании предсказали рекордную инфляцию и спад экономики. В следующем году более миллиона жителей страны могут оказаться за чертой бедности.