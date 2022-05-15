Британии предсказали рекордную инфляцию и спад экономики

© Фото: Илья Питалев РИА Новости

В 2023 году более миллиона жителей Великобритании могут оказаться за чертой бедности. В следующие месяцы риск скатиться в состояние крайней нищеты грозит примерно 250 тысячам семей Соединенного Королевства.

Подобный прогноз был опубликован агентством Bloomberg со ссылкой на британский Национальный институт экономических и социальных исследований NIESR. Согласно нему, экономическая ситуация в стране в скором времени может вылиться в рецессию в случае, если власти немедленно не начнут работу по выходу из кризиса.

Как указывает издание, в настоящее время Британия переживает тяжелые времена в связи со значительным увеличением цен на энергоносители, а также проблемами на рынке труда. К концу года, как предсказывают эксперты, инфляция в стране может дойти до 14,4%, что станет самым высоким значением за 40 лет. В связи с этим экономика Великобритании, вероятно, сократится на 5% от нынешнего ее уровня.