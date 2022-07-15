В Подмосковье приземлился борт с 108 детьми-сиротами из ДНР

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что такую большую группу детей удалось собрать впервые. Ребята сами выбирали приемные семьи, однако родителей они увидели впервые. А некоторые дети не видели своих братьев и сестер годами.

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На военный аэродром Чкаловский в Московской области прибыл самолет с детьми-сиротами из Донецкой Народной Республики. Всего в Россию привезли 108 ребят, которые остались без попечения родителей. Все они обрели новую семью.

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила Донбасс, где провела несколько дней, общаясь с детьми в больницах, пунктах временного размещения и в домах ребенка. Ребята многое пережили и в настоящее время нуждаются в поддержке психологов, и теперь в регионе начнет работать программа социальной реабилитации подростков. В местные больницы привезли необходимые медицинские препараты, детские наборы и товары первой необходимости.

«Супруга узнала всевозможные варианты, мы прошли школу приемных родителей очень оперативно, во многом нам пошли навстречу. Мне кажется, что это было достаточно быстро», рассказали приемные родители Михаил и Ирина.

Львова-Белова отметила, что поездка в Донбасс получилась очень насыщенной. Основная задача была - привезти детей, которые находились в социальных учреждениях Донецкой Народной Республики, Ростова-на-Дону и Курской области. Эта поездка уполномоченного помогла скоординировать дальнейшую работу. А сегодня вместе с ней в Россию отправились еще 16 детей. Одних ждут в приемных семьях, другим предстоит лечение и реабилитация.

«Надо отдать должное нашим замечательным российским семьям, которые самоотверженно, имея уже по несколько детей, были готовы и уже сегодня начали принимать детей. Завтра часть ребятишек поедут в Тулу, в Калугу, в ЯНАО. Сегодня уже их забрали Москва и Московская область», - рассказала детский омбудсмен.

Львова-Белова отметила, что такую большую группу детей удалось собрать впервые. Ребята сами выбирали приемные семьи, однако родителей они увидели впервые. А некоторые дети не видели своих братьев и сестер годами.

«Конечно же, счастье и радость от встречи, наши ожидания оправдались, дети замечательные, все отлично», - поделилась приемная мать Светлана Короткова.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие оказали гумпомощь детским домам и школе-интернату ЛНР. Военные доставляют не только продуктовые наборы с кондитерскими изделиями, чаем и сладостями, но и детские игрушки, в которых особенно нуждаются детские дома на освобожденных территориях.