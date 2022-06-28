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Сладости и игрушки: военные РФ доставили гумпомощь детским домам ЛНР

05:45 28.06.2022
Кроме этого, военнослужащие регулярно собирают заявки в населенных пунктах, жители которых особенно нуждаются в продуктах питания из-за отсутствия средств и обеспечения продовольствием.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военнослужащие оказывают гумпомощь детским домам и школе-интернату ЛНР. Доставляют не только продуктовые наборы с кондитерскими изделиями, чаем и сладостями, но и детские игрушки, в которых особенно нуждаются детские дома на освобожденных территориях.

Военнослужащие Центрального военного округа не просто приезжают с подарками, но еще и с целью проведать своих «подопечных». Именно солдаты этого подразделения, рискуя жизнью, вывозили детей в тыл из другого такого интерната, который находился на линии фронта.

«Люди в погонах» из-под обстрелов эвакуировали больше двадцати детей, большая часть сироты. Помогают не только тем, кого спасли. Всего на таком довольствии у гуманитарного батальона несколько детдомов.

Кроме того, российские военнослужащие регулярно собирают заявки в населенных пунктах, жители которых особенно остро нуждаются в продуктах питания ввиду отсутствия средств и обеспечения продовольствием. Среди тех, кто получает продуктовые наборы, преимущественно многодетные семьи.

Гумпомощь беженцам и жителям освобожденных населенных пунктов оказывается регулярно по согласованию с муниципалитетами. Состав продуктовых наборов определяется исходя из нужд местных жителей.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Центрального военного округа доставили более 150 тонн гуманитарной помощи жителям населенного пункта в Луганской Народной Республике.

Российские военнослужащие доставили продукты питания. В населенном пункте уже около четырех месяцев не работают магазины. Подсобные хозяйства были разрушены и разорены украинскими военными.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Павел Исаев и Николай Баранов.

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