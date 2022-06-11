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Очистить «Азовсталь»: как саперы ВС РФ уничтожают боеприпасы на огромном предприятии

Павел Кольцов
Алиса Краузе
03:24 11.06.2022
Российские саперы скрупулезно работают, чтобы вернуть безопасность в промзону Мариуполя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Очередная партия боеприпасов, найденных на «Азовстали», взлетает на воздух. Такие взрывы здесь теперь гремят постоянно.

Специально для съемочной группы «Звезды» сапер с позывным «Паймер» провел демонстративное уничтожение опасного объекта.

Эффектно не получилось: американская сигнальная мина отсырела. На «Азовстали» найдено множество боеприпасов иностранного производства. Неонацисты проходили специальные курсы подготовки, чтобы использовать заграничное вооружение.

«Производство не только украинское, американские, польские находили. Они изучали эти мины. Даже находили школу их саперов, где им показывали, как их устанавливать», - рассказал военнослужащий с позывным «Серый».

«Азовсталь» разминирована, но профессиональная привычка осталась. Саперы в который раз внимательно осматривают местность, щупами переворачивают подозрительные предметы. Ранее на территории предприятия уже были найдены тысячи взрывных устройств.

«Самодельные устройства, мины, гранаты на растяжку в зависимости от ситуации собираем или стараемся уничтожить на месте», - указал сапер с позывным «Хан».

В подвале одного из цехов ранее было расположение неонацистов из запрещенного в России полка «Азов»*. Об этом свидетельствуют надписи на стенах. Сейчас здесь безопасно, а ранее место кишело ловушками.

«Много ловушек, растяжек или, например, БК который тронешь - он может взвестись», - отметил военный с позывным «Паймер».

Интерес для саперов представляют и цинки с патронами, и гранаты - даже без взрывателей. Это просто болванки: без чеки, которая могла бы быть подпилена и вызвать взрыв, они обезврежены.

Все, что может представлять хоть какую‐то опасность, уносят, чтобы уничтожить. У саперов уже все готово для очередной громкой утилизации.

*«Азов» - против членов организации в РФ возбуждены уголовные дела

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