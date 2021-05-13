Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Отставные генералы США обеспокоены психическим здоровьем Байдена

Светлана Головина
08:23 13.05.2021
Военные опубликовали открытое письмо, в котором затронули вопросы состояния здоровья американского президента и итоги выборов.
Отставные генералы США обеспокоены психическим здоровьем Байдена
© Фото: Oliver Contreras, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента Соединенных Штатов Джо Байдена.  Открытое письмо военных опубликовано на портале Flag Officers 4 America.

По словам авторов обращения, «главнокомандующий вооруженными силами США Байдена, должен быть способен «быстро принимать точные решения в области национальной безопасности» в любо время.

«Наша нация находится в глубокой опасности. Мы как никогда с момента нашего основания в 1776 году сражаемся за выживание в качестве конституционной республики», - отмечается в письме, под которым подписались 124 экс-генерала.

Военные затронули вопрос и о нарушениях в ходе предвыборной кампании 2020 года и вопрос о фальсификации итогов.

«ФБР и Верховный суд должны быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и не игнорировать их, как это было в 2020 году», — говорится в письме.

По их мнению, действующая администрация президента запустила атаку на конституционные права американских граждан , подписав в обход конгресса свыше 50 исполнительных указов, часть из которых отменяет эффективную политику предыдущей администрации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:44 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры спасательной операции МЧС Абхазии по поиску российских туристов
06:30 В стране и мире
Видео
Правоохранители задержали разместившего сообщение о «теракте» в школе Благовещенска
06:40 Армия
Видео
Знаменитый на весь мир полигон: Капустин Яр отмечает 75-летие
05:13 В стране и мире
Видео
ВВС Израиля уничтожили многоэтажное здание в Газе
05:50 Армия
Видео
Главный защитник Юга России: Черноморский флот отмечает 238-летие
Популярное
Популярное
Видео
Психиатр провел анализ допроса подозреваемого в стрельбе в Казани
Видео
Продавец рассказал, почему он продал оружие напавшему на школу в Казани
СМИ: подросток написал о намерении повторить действия убийцы из Казани в Благовещенске
NYT: у некоторых представителей США за рубежом выявили повреждения мозга
Видео
В Казани простились с учительницей, заслонившей собой ученика
Видео
Дело пахнет клофелином: анестезиолог провела эксперимент по установлению смертельной дозы препарата
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.