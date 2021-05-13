Отставные генералы США обеспокоены психическим здоровьем Байдена

Более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Открытое письмо военных опубликовано на портале Flag Officers 4 America.

По словам авторов обращения, «главнокомандующий вооруженными силами США Байдена, должен быть способен «быстро принимать точные решения в области национальной безопасности» в любо время.

«Наша нация находится в глубокой опасности. Мы как никогда с момента нашего основания в 1776 году сражаемся за выживание в качестве конституционной республики», - отмечается в письме, под которым подписались 124 экс-генерала.

Военные затронули вопрос и о нарушениях в ходе предвыборной кампании 2020 года и вопрос о фальсификации итогов.

«ФБР и Верховный суд должны быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и не игнорировать их, как это было в 2020 году», — говорится в письме.

По их мнению, действующая администрация президента запустила атаку на конституционные права американских граждан , подписав в обход конгресса свыше 50 исполнительных указов, часть из которых отменяет эффективную политику предыдущей администрации.