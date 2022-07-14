В стране и мире В ЕС назвали неясные санкционные правила причиной проблем транзита в Калининград Ян Брацкий Накануне в Кремле заявили об отсутствии решения проблем с транзитом грузов в Калининград. © Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress Читайте нас на: Неясно сформулированные правила, регулирующие антироссийские санкции, могли стать одной из причин возникших проблем с транзитом грузов в Калининград. Такого мнения придерживается ряд европейских дипломатов, пишет издание Financial Times. «Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила», - пишет издание. Также еврочиновники выразили недовольство интенсивностью технических проверок, устраиваемых литовскими властями в российских поездах. Официальный Вильнюс прекратил транзит товаров, попавших под европейские санкции, 18 июня. В запретный список вошли древесина, алкоголь, удобрения, строительные материалы и многое другое, составляющее около половины всего грузопотока. Литовские власти сослались на санкции ЕС. Власти Калининграда предложили в качестве ответной меры полностью запретить ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика