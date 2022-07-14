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В ЕС назвали неясные санкционные правила причиной проблем транзита в Калининград

Ян Брацкий
07:51 14.07.2022
Накануне в Кремле заявили об отсутствии решения проблем с транзитом грузов в Калининград.
В ЕС назвали неясные санкционные правила причиной проблем транзита в Калининград
© Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress
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Неясно сформулированные правила, регулирующие антироссийские санкции, могли стать одной из причин возникших проблем с транзитом грузов в Калининград. Такого мнения придерживается ряд европейских дипломатов, пишет издание Financial Times.

«Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила», - пишет издание.

Также еврочиновники выразили недовольство интенсивностью технических проверок, устраиваемых литовскими властями в российских поездах.

Официальный Вильнюс прекратил транзит товаров, попавших под европейские санкции, 18 июня. В запретный список вошли древесина, алкоголь, удобрения, строительные материалы и многое другое, составляющее около половины всего грузопотока. Литовские власти сослались на санкции ЕС. Власти Калининграда предложили в качестве ответной меры полностью запретить ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию.

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