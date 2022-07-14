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Власти Якутии и руководство МЧС вылетели в затопленный Верхоянский район

Ян Брацкий
07:19 14.07.2022
Спасатели эвакуируют из зоны бедствия детей и пожилых жителей региона.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Более 300 приусадебных участков, включая 194 жилых дома, остаются подтопленными в Верхоянском районе в трех населенных пунктах: Бетенкес, Боронук и Верхоянск.

Сегодня в зону бедствия вылетела правительственная комиссия с главой Якутии Айсеном Николаевым и руководителем регионального управления МЧС России Павлом Гариным. Пострадавшим жителям доставляется питьевая вода, продукты питания и медикаменты. Детей и пожилых граждан эвакуируют.

В бассейнах рек Дулгалах, Борулах, Адыча и Яна сохраняются высокие уровни воды. По прогнозу Якутского УГМС, в ближайшие сутки в регионе вновь пройдут дожди. Уровень воды в районе Верхоянска превысил опасную отметку на 46 сантиметров и продолжает расти.

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