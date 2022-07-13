Затопленные улицы Верхоянска в Якутии сняли с коптера

Спасатели уже доставили населению гумпомощь, в том числе продукты и питьевую воду, население эвакуируют.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В распоряжении «Звезды» оказались кадры затопленного Верхоянска, снятые дроном с высоты птичьего полета В настоящий момент в населенном пункте остаются подтопленными почти сто жилых домов.

Как сообщили в МЧС России, спасатели уже доставили населению гумпомощь, в том числе продукты и питьевую воду, население эвакуируют.

«В район паводка готовы отправиться еще 90 спасателей и три единицы техники. Всего к ликвидации последствий привлечено 175 человек, 30 единиц техники», - говорится в сообщении экстренных служб.

Сегодня утром стало известно, что Верхоянск практически полностью оказался под водой. Причиной такой ситуации стали обильные осадки. В городе была частично приостановлена подача электроэнергии, чтобы не создавать аварийные ситуации.