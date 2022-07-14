Железный строй: кадры репетиции парада в честь Дня ВМФ в Балтийске

До праздника ещё больше двух недель и моряки только начинают тренировки.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Балтийске прошла первая тренировка морского парада в честь Дня ВМФ, который пройдет 31 июля. В акватории канала места в строю заняли больше 40 кораблей, катеров и судов обеспечения.

До праздника ещё больше двух недель и моряки только начинают тренировки. Сейчас основная задача - отработка строя. В узком фарватере морского канала рулевым нужно вести корабли, идеально выдерживая курс и дистанцию между собой на высокой скорости.

В день Военно-морского флота зрителям продемонстрируют свои возможности боевые корабли практически всех типов из состава Балтийского флота. Так, например, противолодочные корабли будут атаковать условного подводного противника, тральщики уничтожать мины, а рейдовые буксиры станцуют вальс на воде.

В военно-морском параде в Балтийске также примут участие десятки единиц техники береговых войск и морской пехоты, а также больше тысячи военнослужащих балтийского флота.

Ранее «Звезда» показала, как выглядят морские учения сил постоянной готовности Балтфлота.