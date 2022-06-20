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Оборона на 360 градусов: кадры учений сил постоянной готовности Балтфлота

Алексей Курильченко
Максим Румянцев
20:24 20.06.2022
В ходе тренировки экипажи кораблей отработали отражение ракетного удара «противника» и ответный обстрел корабельной артиллерии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Первый прогревной, второй пристрелочный. Отряд кораблей Балтийского флота ведет морской бой. Два корвета и сторожевик маневрируют, уклоняясь от ответного залпа условного противника и снова атакуют. Расстояние до цели 12 километров - это практически на горизонте, в дымке мишень едва различима. «Ярослав Мудрый» атакует артиллерией главного калибра. После очередного поворота корабли окутывают облака дыма и искрящихся огней. 

«Противник» наносит удары противокорабельными ракетами. В ответ срабатывают комплексы постановки помех.

«В момент, когда стреляет комплекс, создается ложное облако. Соответственно на радаре появляется несколько целей и наш корабль отводит от себя взор этой ракеты», - рассказал старшина команды РЭБ Александр Шипилов.

Сбитую с толку ракету атакуют консолидированно, зенитной артиллерией трех кораблей сразу. После отражения нападения - ответный удар.

Корвет «Сообразительный» выполняет залп главным комплексом ракет «Уран». В случае отказа в бой вступят «Стойкий» и «Ярослав Мудрый» - они находятся поблизости. В таком составе сторожевики готовы справиться практически с любым противником.

«Корабли в составе группы, назначаются им ответственные сектора наблюдения и обстрела, что создает 360 градусов и обеспечивает полную оборону кораблей на переходе морем», - рассказал командир соединения надводных кораблей Евгений Овсянников.

Боевые стрельбы, отработка взаимодействия в море - это обязательные элементы тренировок кораблей, которые входят в состав сил постоянной готовности. На Балтике они охраняют западные морские рубежи России.

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