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От мин до снарядов: сапер рассказал о выполнении задач в Мариуполе

Роман Закурдаев
17:10 13.07.2022
В связи с жарой саперы работают 40 минут, затем 20 минут отдыхают, после чего снова возвращаются к работе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Командир группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ с позывным Беркут рассказал «Звезде» о поставленных в Мариуполе задачах.

«Общая протяженность разминирования 24 километра, ширина разминирования 40 метров. На данный момент пройдено 4,2 километра также шириной 40 метров. Обнаружено более 800 взрывоопасных предметов», - сказал он.

Беркут отметил, что сейчас в жару действовать тяжело, с учетом того, что костюм сапера в полной экипировке весит почти 40 килограммов. Поэтому военнослужащие работают 40 минут, затем 20 минут отдыхают, после чего снова возвращаются к работе. Он также рассказал о многообразии найденных взрывоопасных предметов.

«Это как и артиллерийские боеприпасы, минометные мины, также есть инженерные боеприпасы, типа противопехотных и противотанковых мин. Артиллерийские снаряды от калибра 120 мм, заканчивая 152 мм. Также минометные мины 82 мм 122 мм. Также встречаются ракетные системы залпового огня, ракеты от их выстрелов, выстрелы от РПГ, гранаты. Спектр максимально всевозможный», - добавил военнослужащий.

Ранее «Звезда» показала работу российского робота-сапера «Уран-6». Он движется по опасному участку, приводя в действие мины и взрывоопасные предметы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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