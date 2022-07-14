Материально и психологически: как волонтеры помогают жителям Рубежного в ЛНР справиться со стрессом

В населенном пункте до сих пор наблюдаются проблемы с питьевой водой, продуктами питания и медикаментами. Но главное, от чего страдают местные жители - воспоминания о пережитых моментах, начиная с 2014 года.

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В город Рубежное Луганской Народной Республики приехали волонтеры общественного движения «Народный фронт». Вместе с добровольцами в населенный пункт прибыли психологи, готовые оказать помощь местным жителям, которым пришлось пережить обстрелы со стороны украинских военных.

Первое воспоминание о пережитом ужасе Елене Олеговне дается с трудом, женщина не может сдержать слез. Раз за разом Елене Бобруйко нужно возвращаться в этот момент, когда украинский снайпер не давал пенсионерке выйти из дома, и с каждым разом ей все проще это дается.

«Это был очень сильный травматический эпизод, из-за которого она не могла спать ночью, у нее возникала сильная тревога с большой тахикардией, у нее поднимался сахар, ей становилось плохо, она очень сильно от этого измучилась. Когда она в первый раз начинала об этом рассказывать, она сразу начинала плакать», - рассказала о состоянии Елены Олеговны кризисный психолог Инна Силенок.

Специалисты применяют на практике метод Шапира. По сути, психолог меняет отношение к этой ситуации, создает новые нейронные связи. Забыть о том, что пришлось пережить, не получится, но теперь эти воспоминания не будут причинять женщине такую боль. Всего через несколько минут Елена Олеговна уже улыбается.

«Хотя очень неприятное воспоминание, но тем не менее психолог помогла выплеснуть это. Намного легче становится. Улыбаться начинаешь, ну как-то мир по-другому начинаешь видеть, оценивать», - поделилась жительница Рубежного Елена Бобруйко.

Конечно, это лишь начало пути. Чтобы полностью снять психологическую травму, понадобится не один день, однако каждый такой сеанс, делает жизнь этих людей лучше. Основное направление работы кризисных психологов в Рубежном - это работа с психологической травмой. Люди пережили то, с чем никогда не сталкивались в обычной жизни. И здесь важен подход, каждый случай уникален.

Психологическая поддержка - относительно новое направление деятельности «Народного фронта» в Донбассе. Опыт, накопленный в пандемию коронавируса и в периоды ликвидаций последствий стихийных бедствий, здесь оказался очень востребованным.

«Это первый наш такой выезд, поэтому о цифрах говорить пока достаточно рано. Я могу сказать, что на счету у наших психологов кризисных не один десяток спасенных жизней, потому что это психологи с опытом работы на Донбассе с 2014 года», - подчеркнула руководитель департамента проектного управления «Народного фронта» Анна Дианова.

Кроме того, ежедневно активисты «Народного фронта» доставляют в освобожденные города Донбасса десятки тонн гуманитарных грузов, которые включают в себя питьевую воду, продовольствие, медицинские препараты, средства индивидуальной гигиены, детские наборы и многое другое.

«Жители города Рубежного до сих пор находятся в ситуации, когда нет ни воды, ни газа, ни света, поэтому питьевая вода, продукты, гигиенические наборы являются необходимыми для жителей нашего города», - напомнила волонтер Ольга Новикова.

Также стало известно, что волонтеры продолжают доставлять гуманитарную помощь в Лисичанск, Северодонецк и другие населенные пункты. Жители получают продукты питания, в том числе хлеб, воду и медикаменты. Крупные партии, на два-три дома, помогают развозить добровольцы. Они же разгружают машины и фасуют продовольственные наборы. Механизм выдачи отработан до мелочей и исключает возможность махинаций с гуманитарными грузами.