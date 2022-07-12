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Ежедневная помощь: как волонтеры способствуют возращению мирной жизни в освобожденные города ЛНР

Валентин Гвоздев
23:15 12.07.2022
Механизм выдачи отработан до мелочей и исключает возможность махинаций с гуманитарными грузами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ситуация на освобожденных территориях Донбасса постепенно нормализуется, волонтеры продолжают доставлять гуманитарную помощь в Лисичанске, Северодонецке и других населенных пунктах. Жители получают продукты питания, в том числе хлеб, воду и медикаменты.

Выдача продуктов в Северодонецке проходит ежедневно с 10 до 15 часов. Все - строго по спискам, помощь - адресная. Крупные партии, на два-три дома, помогают развозить волонтеры. Они же разгружают машины и фасуют продовольственные наборы. Механизм выдачи отработан до мелочей и исключает возможность махинаций с гуманитарными грузами.

В Северодонецк каждый день возвращаются жители, сейчас там находится около 15 тысяч человек. Главной проблемой является отсутствие электричества, ремонтные бригады уже ведут восстановительные работы. После возвращения света власти обещают запустить водопровод в нескольких районах города.

Реальную обстановку в Северодонецке и Лисичанске недавно смогли оценить иностранные журналисты. Они посетили города в ходе пресс-тура и теперь должны представить свои репортажи. Насколько объективными они будут - покажет время.

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