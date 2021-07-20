Макет космического ядерного буксира «Зевс» для освоения Луны показали на МАКС-2021

Макет спутника «Зевс» с ядерным буксиром показала государственная корпорация «Роскосмос» на авиасалоне МАКС-2021, который проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

Российский перспективный космический буксир предназначен для полетов к разным планетам Солнечной системы. Макет космического аппарата находится на стенде КБ «Арсенал».

Также на МАКС-2021 показали макет новейшего спутника наблюдения Земли «Ресурс-ПМ».

Ранее сообщалось, что Россия планирует испытать на МКС холодильник-излучатель для ядерного буксира «Зевс». Ядерный буксир предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы.