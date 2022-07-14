Ученые дадут открытым озерам в Антарктиде русские названия

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Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института хотят дать русские названия 18 озерам, которые в июне члены 67-й Российской антарктической экспедиции обнаружили в Антарктиде возле полярной станции «Русская». Об этом сообщил директор ААНИИ Александр Макаров.

«Мы хотим успеть сделать это первыми, чтобы дать озерам русские названия. Если мы их не заявим, как принято, процедурно, то любая другая зарубежная организация, страна смогут это сделать», — передает РИА Новости слова Макарова.

Напомним, не так давно в Антарктиде зафиксировали катастрофическое повышение температуры. Средняя температура на Южном полюсе в этом году значительно повысилась - сразу на 35 градусов по Цельсию. Ученые обеспокоены такими рекордами и опасаются природной катастрофы.

Высокая температура вызывает ускоренное таяние ледников. Это грозит значительным повышением уровня воды.