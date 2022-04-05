В Антарктиде зафиксировали катастрофическое повышение температуры

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Средняя температура в Антарктиде в этом году значительно повысилась - сразу на 35 градусов по Цельсию. По сообщению французских документалистов, работающие на месте ученые обеспокоены такими рекордами и опасаются природной катастрофы.

Телевизионная группа Franceinfo посетила континент, где встретилась с учеными, ведущими наблюдения за температурными колебаниями. По словам режиссера Джеральдин Данон, выяснилось, что температура на континенте значительно превысила климатическую норму, что вызывает ускоренное таяние ледников. Так, если раньше в этот период температура составляла от минус 45 до минус 50 градусов Цельсия, то сейчас - лишь минус 15 градусов.

Как уточняет издание, в середине марта от крупного ледника в Антарктиде отделился кусок льда площадью 1 200 квадратных метров, что сопоставимо с площадью Рима или Нью-Йорка. Подчеркивается, что, по данным на 2018 год, за предыдущие 26 лет Антарктида потеряла 3 000 миллиардов тонн льда, что является довольно тревожной тенденцией, так как грозит значительным повышением уровня моря. Данон добавила, что многие животные в результате происходящих изменений либо «пропадают», либо отправляются к другому полюсу в надежде выжить.

Ранее в Росгидромете рассказали, что таяние ледников Эльбруса за последние пять лет ускорилось в пять раз - они теряют по 1,25 квадратных километра в год.