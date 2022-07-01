В России начала работать «антиотмывочная» платформа Центробанка

Закон о создании на базе ЦБ этого сервиса подписали еще в конце прошлого года.

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В России с 1 июля начинает полноценно работать «антиотмывочная» платформа на базе Центробанка «Знай своего клиента» (ЗСК).

Представители регулятора напомнили, что закон о создании на базе ЦБ этого сервиса подписали еще в конце прошлого года. Через него банки в онлайн-режиме смогут получать данные об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов, юрлиц и ИП. Весной к ЗСК начали подключать российские банки в пилотном режиме, передает РИА Новости.

ЗСК, как отметили в Центробанке, будет работать по принципу светофора. Так, зеленый цвет - для клиентов, не вызывающих подозрений, красный - для тех, кто с большой вероятностью проводит сомнительные операции, желтый - это бизнес с факторами риска.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России в ходе внеочередного заседания совета директоров принял решение снизить ключевую ставку с 14% годовых до 11%. Также в Центробанке допускают дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях.