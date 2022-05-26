Центробанк снизил ключевую ставку с 14% до 11% годовых

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Центральный Банк России в ходе внеочередного заседания совета директоров принял решение снизить ключевую ставку с 14% годовых до 11%. Также в Центробанке допускают дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. По данным регулятора, следующее заседание совета директоров запланировано на 10 июня.

«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б.п., до 11,00% годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса», - говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

Напомним, в апреле Банк России установил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Решение было принято на фоне снижения рисков для ценовой и финансовой стабильности. До этого ключевая ставка составляла 17%. Также ЦБ заявили, что введенные антироссийские санкции и ограничения на экспорт товаров из России и импорт в страну сохранятся до 2024 года.