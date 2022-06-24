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Работа в связке: как средства ПВО ВС РФ отражают атаки врага в небе над Донбассом

Виталий Никулин
Алиса Краузе
05:15 24.06.2022
Российские средства противовоздушной обороны надежно защищают силы ВС РФ и Народной милиции от атак с воздуха в ходе спецоперации.
Работа в связке: как средства ПВО ВС РФ отражают атаки врага в небе над Донбассом
© Фото: ТРК "Звезда"
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Воздушное пространство над освобожденными территориями Донбасса нарушает неприятель. Алгоритм действий российских средств ПВО в такой ситуации выполняется буквально за мгновения. А точнее - по тактико-техническим характеристикам - от пяти до 10 секунд. 

«Когда сюда мы прибыли, мирное население вздохнуло спокойно. Попыток стрелять "точками"... очень мало. Потому что они знают, куда стрелять. Где есть зона обнаружения ПВО, они туда не лезут. Нет смысла», - высказался командир батареи «С-300В4» Илья.

Главный эшелон противовоздушной обороны. Зенитная ракетная система С-300. В пусковых контейнерах мощь, которая ежедневно сжигает в небе воздушные цели в радиусе от 150 до 400 километров.

«Как правило, это РСЗО - реактивные системы залпового огня. Могут быть оперативно-тактические ракеты "Точка-У", могут быть беспилотники, беспилотно-летательные аппараты типа "Байрактар" - это из основных. Также "Ольха", "Стриж" - но это меньше. Все эти цели успешно обнаруживаются средствами разведки нашего подразделения и производится их уничтожение», - объяснил военнослужащий РФ Алексей.

Многоступенчатая система захвата, скорость полета ракет до пяти тысяч метров в секунду, способность одновременно обстреливать множество баллистических, оперативно-тактических и аэродинамических целей.

Пусковые установки С-300 практически слепы без передвижных радиолокационных командных пунктов. Это первая цель для воздушных атак противника. Такие машины не имеют вооружения, но на передовой всегда надежно прикрыты - в данном случае «Панцирями» и «Торами». 

Станции наведения и обнаружения целей «Торов» сканируют небо в круглосуточном режиме в  радиусе 30 километров. Сменяются лишь расчеты. Всепогодные зенитные ракетные комплексы так же, как и С-300, несут непрерывное дежурство в зоне спецоперации.

Каждую секунду специальной военной операции на Украине «Торы» находятся на боевом посту. А об эффективности этих комплексов может сказать уже то, что один из экипажей этой машины сбил порядка 40 целей.

Прикрытие своих старших товарищей, «больших» С-300, С-400 - одна из главных задач зенитных ракетных комплексов ближнего эшелона «Тор».

«Не так давно наши коллеги по ПВО сбили низколетящую цель типа беспилотника, которые отработали на 100% и прикрыли нашу позицию», - сообщил командир батареи «С-300В4» Айдар.

Характеристики этих боевых машин позволяют поражать в своем диапазоне высот и дальности все воздушные цели, кроме баллистических. Как говорят военные, эта система ПВО знает каждого своего врага «в лицо». Это и делает «Торы» сверхнадежным щитом в условиях боевых действий.

Работа в связке сил и средств ПВО и приобретаемый боевой опыт с каждым днем укрепляют противовоздушный купол российских войск в ходе спецоперации на Украине. А значит под надежным прикрытием находятся и атакующие подразделения, и колонны подразделений МТО, и конвои с гуманитаркой, и эвакуируемые беженцы. 

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