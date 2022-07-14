По словам Михаила Мизинцева, беззаконие в стране происходит под руководством коррумпированных чиновников.

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На Украине военкоматы отправляют на передовую граждан с ограничениями по здоровью. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, большое количество мобилизованных украинских граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их принуждают подписывать отказ от прохождения специальной медкомиссии», - подчеркнул Михаил Мизинцев.

По его словам, «беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников, которые без сожаления отправляют людей на неминуемую гибель».

В мае в МВД Украины сообщили, что граждан страны допризывного возраста могут начать выпускать из страны, но за деньги. В ведомстве отметили, что сумма страхового взноса может колебаться в районе трех-пяти тысяч долларов.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.