МО РФ: на Украине отправляют на передовую граждан с ограничением по здоровью
На Украине военкоматы отправляют на передовую граждан с ограничениями по здоровью. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, большое количество мобилизованных украинских граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их принуждают подписывать отказ от прохождения специальной медкомиссии», - подчеркнул Михаил Мизинцев.
По его словам, «беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников, которые без сожаления отправляют людей на неминуемую гибель».
В мае в МВД Украины сообщили, что граждан страны допризывного возраста могут начать выпускать из страны, но за деньги. В ведомстве отметили, что сумма страхового взноса может колебаться в районе трех-пяти тысяч долларов.
Материал подготовила Виктория Ивашечкина.