Картину Ван Гога «Стога пшеницы» продали на аукционе за $36 млн

Картину голландского художника-импрессиониста Винсента Ван Гога «Стога пшеницы» пустили с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Стоимость картины составила 35,9 млн долларов, сообщается на сайте аукционного дома.

На написанном акварелью и гуашью полотне изображено, как женщины собирают урожай на полях во французском муниципалитете Арле. Размер пейзажа составляет 48,5 x 60,4 см. Картина создана в 1888 году.

Первоначальная цена работы выдающегося художника составляла около 30 миллионов долларов, однако в ходе торгов стоимость лота выросла до 35,9 миллиона долларов.

После смерти художника картина оказалась в собственности его брата. В период оккупации Франции во время Второй мировой войны полотно попало к нацистам. В 1979 году техасский коллекционер Эдвин Кокс приобрел картину у нью-йоркского дилера Wildenstein & Co. Inc.

Последний раз полотно выставляли в 1905 году как часть ретроспективы Ван Гога в Стеделек-музее в Амстердаме.