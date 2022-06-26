Экономике Германии предрекли мрачные перспективы из-за нехватки газа

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Остановка поставок газа из России в ФРГ сулит масштабные и долгосрочные проблемы экономике европейского государства. Об этом заявили в западной прессе, заметив, что на фоне подобной перспективы Германию охватили опасения относительно будущего.

Согласно оценке Бундесбанка, сокращение экономики из-за нехватки газа в следующем году составит более 3%. В этих условиях немецких предпринимателей и потребителей подготавливают к непростым временам. К примеру, граждан предупреждают о том, что газовые счета могут вырасти два-три раза, призывая их экономить.

С большими трудностями столкнутся предприятия, занимающиеся производством бумаги, металлов и даже части продовольствия, пишет РИА Новости. Это вынудит заводы и фабрики сократить работу или и вовсе закрыться, что приведет к оттоку рабочей силы в города с сохранившейся промышленностью.

Так, по информации агентства Bloomberg, самая крупная европейская компания по производству химикатов BASF может столкнуться с необходимостью урезать работы из-за нехватки газа, с помощью которого добывается электричество на предприятиях. Сегодня многие заводы уже потеряли множество заказов и оказались в ситуации роста затрат и сокращения доверия.